Weitere Literatur-Empfehlungen anlässlich der 60. Münchner Sicherheitskonferenz

Mithilfe der Bücher und Broschüren der MLPD zu Imperialismus, Faschismus, Krieg und Frieden, den Brandherden auf der Welt und dem aktiven Widerstand gegen die Weltkriegsvorbereitung kann man sich einen klaren proletarischen Standpunkt verschaffen, den revolutionären Optimismus stärken und Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen.

Hier der erste Teil dieser Literatur-Empfehlungen.

Und hier der zweite Teil

Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD. Das Buch beweist, dass wir es mit der vollständigen Unterordnung des Staates unter die Herrschaft der Monopole, mit der Verschmelzung der Organe der Monopole mit denen des Staatsapparates und mit der Errichtung der wirtschaftlichen und politischen Macht über die gesamte Gesellschaft zu tun haben. Der Staat ist nicht neutral, sondern hat immer Klassencharakter. Ein Standardwerk, das nicht nur viele für heute gültige Aussagen trifft, sondern auch die historische Entwicklung des Kapitalismus in Deutschland verständlich darstellt und bewertet.

2 Bücher

insgesamt 892 Seiten

Preis: 26 €

ISBN: 978-3-88021-041-7

Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist der Begriff Imperialismus wieder in aller Munde, selbst bei bürgerlichen Politikern. Doch was ist Imperialismus überhaupt? Und ist Deutschland auch ein imperialistisches Land? Mit dieser Schrift untersucht Lenin die Entwicklung vom Kapitalismus zum Imperialismus und arbeitet das grundlegende Wesen des Imperialismus heraus.

Buchausgabe

197 Seiten

Preis: 9,50 €

ISBN 978-3-88021-514-6

IG Farben - die (un)schuldigen Kriegsplaner. Profit aus Krisen, Kriegen und KZs - Geschichte eines deutschen Monopols. Wie die Großkonzerne die Faschisten hochpäppelten, in die Regierung hievten, KZs und den Krieg planten, ihn verloren und sich danach erneut etablierten. Mit Dokumenten, Fotos und Faksimiles. Faktenreiche Argumentationshilfe gegen den bürgerlichen Antifaschismus, der die wahren Drahtzieher des Faschismus vertuscht. Auch heute fördern deutsche Konzerne wieder die AfD und die faschistische Tendenz.

242 Seiten

Preis: 12 €

ISBN: 978-3-88021-159-9



Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Opportunismus. Das Vertrauen in den Kapitalismus unter den Massen bröckelt erheblich. Es sind vor allem opportunistische Strömungen, über die die bürgerliche Ideologie in die fortschrittlichen Bewegungen und die Arbeiterklasse eindringt, um die Entwicklung des sozialistischen Klassenbewusstseins der Arbeiterklasse zu verhindern. Als zweiter Teil in der Reihe »Die Krise der bürgerlichen Ideologie und die Lehre von der Denkweise« befasst es sich damit, wie der Opportunismus im weltanschaulichen Kampf auf der Grundlage der praktischen Kampferfahrungen nachhaltig überwunden werden kann.

Taschenbuch

268 Seiten

Preis: 17,50 €

ISBN: 978-3-88021-616-7



Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution. Bei allen Unterschieden der Klassenkämpfe in den einzelnen Ländern braucht das internationale Proletariat im Bündnis mit allen Unterdrückten einen gemeinsamen Bezugspunkt: die internationale sozialistische Revolution. Das Buch erhebt nicht den Anspruch einer Generallinie, soll aber Anstoß und Beitrag sein für den notwendigen Prozess intensiver theoretischer Diskussion und praktischer Zusammenarbeit in der internationalen marxistisch-leninistischen, revolutionären und Arbeiterbewegung.

Buchausgabe

620 Seiten

Preis: 14,80 € (Taschenbuch)

ISBN: 978-3-88021-391-3

Alle Broschüren und Bücher können bei People to People bestellt werden.