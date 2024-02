Werde Korrespondent der Roten Fahne!

Wie das gehen könnte? Du bist gerade im Auto unterwegs, und hörst im Deutschlandfunk am 10.02. den Podcast „Die Macht der Container“: Weltweit spült es bei rauer See immer mehr Warencontainer von Bord der großen Handelsschiffe. Brandungen zerschmettern sie. So vermüllen tausende Tonnen neuwertiger Ware (z.B. Waschmaschinen, Fernseher, Kleidung, Kunststoffgranulat) die Ozeane. Anstatt die Reedereien dazu zu verdonnern, dieses Vermüllen durch Auflagen zu verhindern oder zu beseitigen, erhalten sie von den Politikern einen Freibrief: Der Einsatz von „Aufräumschiffen“ erzeuge zu viel CO 2 . Deshalb sei es gerechtfertigt, den Fischen diese Waren zu überlassen.