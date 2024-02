Viel mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Protest in Baschkortostan

Hier der Artikel, auf den sich der Leserbrief bezieht.

Mittlerweile ist bekannt, dass noch viel mehr teilgenommen haben – 10.000 Menschen. Diese Veranstaltungen sind nicht nur groß angelegt. Während des Protests am 17. Januar waren mehr als tausend Polizisten – 1.072 Polizisten – im Einsatz, um die Demonstranten zu bekämpfen. Genauer gesagt: 514 Polizisten aus Baschkortostan, 334 Rosgvardia-Soldaten aus Baschkortostan, 100 Bereitschaftspolizisten aus der Region Tscheljabinsk (Magnitogorsk), 50 Bereitschaftspolizisten aus Orenburg (Region Orenburg) und 74 Kämpfer der russischen Bundesgarde.

Bei den Ereignissen in Baymak wurden mindestens 18 Demonstranten und mindestens 22 Polizisten verletzt. Jetzt wird massiv nach Teilnehmern gesucht, sie werden gesucht, festgenommen und wegen Straf- und Verwaltungsfällen angeklagt. Am 19. Januar kam es in Ufa (der Hauptstadt Baschkortostans) zu Massenprotesten. Dort beteiligten sich mehrere Tausend Menschen (mindestens 2.000 Menschen, bis zu 3.000) an der Protestaktion auf dem Salavat-Julaev-Platz. Die Leute kamen mit Flaggen von Baschkortostan heraus. Jemand hatte Plakate mit der Aufschrift „einfaches Volk“, wofür Fail Alsynov offiziell inhaftiert wurde.

Die Versammelten sprachen sich für die Freiheit politischer Gefangener aus. Die Demonstranten versuchten, die von der Polizei festgenommenen Personen abzuwehren. Sie legten sich unter die Busse, in denen die Polizei die bei den Protesten festgenommenen Personen abtransportierte. Sie riefen „Schande!“ Zu diesem Protest versammelten sich auch viele Polizisten. Die Telefonkommunikation und der Zugang zu Internet-Messengern wurden blockiert. Die Rechte der Inhaftierten wurden schwer verletzt. Viele Stunden lang blieben sie im Unklaren darüber, was genau ihnen vorgeworfen wurde. Die Haftfristen waren länger als nach den Gesetzen der Russischen Föderation vorgeschrieben. Die Polizei schlug auch die Fenster im Haus des baschkirischen Künstlers Walitow ein, der zur Teilnahme an Protesten aufgerufen hatte.

Putins Propaganda versucht, die Menschen davon zu überzeugen, dass es keine Proteste gegeben habe. Putins Sprecher Dmitri Peskow sagte, es habe keine Massenproteste gegeben. Er sagte, es handele sich um kleine und leichtfertige Proteste. Bots im Internet führen Kampagnen gegen Demonstranten und gegen Fail Alsynov. Fail Alsynov selbst befindet sich derzeit in einer Untersuchungshaftanstalt in Magnitogorsk.

Nun liegen Informationen vor, dass mehr als 30 Demonstranten in der Nähe des Gerichtsgebäudes von der Polizei entführt wurden und ihr Aufenthaltsort unbekannt ist. Protestierende werden anhand von Protestvideos gesucht und aus ihren Häusern entführt. Angehörige können sie nicht finden. Russische Polizisten entführen häufig Menschen. Die repressiven Behörden gingen während der demokratischen Proteste der 2010er Jahre auf ähnliche Weise vor.