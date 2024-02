24. Februar: Internationaler Kampftag gegen imperialistischen Krieg!

Auf Initiative der italienischen Basisgewerkschaft Si Cobas hat die internationale Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung - United Front - einen Aufruf zu einem Kampftag gegen imperialistische Kriege am 24. Februar veröffentlicht.

Darin heißt es: "In einer historischen Phase, in der sich die Widersprüche des globalen Kapitalismus verschärfen, von der Ukraine bis Palästina, vom Sudan bis zum Kongo, greifen die imperialistischen Staaten immer häufiger zu Krieg und Massakern an Menschen. Auf diese Weise wollen sie Interessenskonflikte zwischen ihren kapitalistischen Monopolen gewaltsam 'lösen' oder ihre koloniale und neokoloniale Herrschaft über unterdrückte Völker erneuern.

Die Arbeiter, die Proletarier, die aufgerufen sind, sich gegenseitig abzuschlachten, um zu entscheiden, wer sie ausbeuten wird, müssen den Kriegen des Kapitals den Krieg erklären und sich organisieren, um die kapitalistische Herrschaft über die Welt zu stürzen.

Mit dem andauernden Krieg in der Ukraine prallen auf dem europäischen Kontinent zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg zwei Bündnisse großer kapitalistischer Mächte offen aufeinander: Russland auf der einen Seite (mit teilweiser Unterstützung Chinas und mehrerer aufstrebender Mächte) und die NATO (USA und europäische Mächte) auf der anderen Seite, die das militärische Material liefert, während die Ukraine das Kanonenfutter darstellt. Nach fast zwei Jahren und mehr als 500.000 Toten und 10 Millionen Vertriebenen, von denen 6,2 Millionen ausgewandert sind, geht das Gemetzel weiter, und es besteht die Gefahr einer Eskalation, die in Verbindung mit den globalen Rivalitäten den Dritten Weltkrieg zu einer echten katastrophalen Möglichkeit werden lässt, auf die sich alle Mächte mit einem allgemeinen Wettrüsten vorbereiten."

In voller Länge steht der Aufruf der United Front hier auf der Webseite der Neuen Friedensbewegung gegen Faschismus und Krieg zur Verfügung

Der Aufruf wurde vom Konsultativkomitee der United Front beschlossen und innerhalb der ersten 24 Stunden bereits von 17 Mitgliedsorganisationen unterzeichnet, inkl. der MLPD

Inzwischen ist die Liste der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner beträchtlich angewachsen und es sind zahlreiche Aktivitäten internationaler Organisationen angekündigt.

Liste der Organisationen und Einzelpersonen, die den Aufruf unterstützen

Aktivitäten in Deutschland und anderen Ländern