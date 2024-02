Palästina-Solidarität in Gelsenkirchen

276 Euro Spenden in 50 Minuten

Bei der Solidaritätskundgebung für den palästinensischen Befreiungskampf, die am vergangenen Freitag, 16. Februar, in der Gelsenkirchener Innenstadt stattfand, kam in kurzer Zeit eine ansehnliche Spendensumme zusammen.

