Bochum

Breite Diskussion über die Forderung nach AfD-Verbot - Blamage für Antikommunisten

Am Samstag, den 17. Februar, waren erneut Tausende Bochumer auf den Beinen, um ihre Empörung über die AfD auszudrücken. An einer Demonstration nahmen ca. 1000 Leute teil, an der anschließenden Kundgebung bzw. einem Kulturfest nach Angaben der Veranstalter 6000. Auch wenn die letzte Zahl vielleicht etwas hoch gegriffen ist: Die Menschen sind nicht nur über die AfD empört, sondern auch darüber, dass „von Berlin“ keine wirksamen Maßnahmen gegen sie ergriffen werden.

Korrespondenz