Auf zum Subbotnik am 2. und 3. März

Der Frühling ist im Anmarsch. Die Vorfreude auf den Badespaß ist selbst den Quietsche-Enten ins Gesicht geschrieben. Durch Baueinsätze von Seminaren, Gruppen usw. und unseren Subbotnik im Februar sieht das Gelände rund um Hotel und Gästehaus schon wieder recht ansehnlich aus.



Innen wurde geputzt, Regale für die Kühlzelle wurden montiert, Sanierungsarbeiten wurden erledigt, die Hotelleitung wurde bei Verwaltung und Finanzen unterstützt und vieles mehr. Und das alles parallel zu einer grundlegenden Sanierung, die aufgrund eines Rohrbruchs im Boden des Erdgeschosses nötig wurde.



Im März wollen wir uns auf die Instandsetzung der Blockhütten-Außenhaut konzentrieren. Das heißt: schleifen und streichen. Wenn ihr eigene Schleifmaschinen mitbringen könnt, wäre das eine große Unterstützung! Bitte bei der Anmeldung angeben!



Am Samstagabend ist das Thema: „8. März – Internationaler Frauentag! Worum geht es?“. Wer dazu etwas beitragen möchte – bitte melden!

Ihr seid also wieder herzlich eingeladen, ein arbeitsreiches, interessantes und herzerfrischendes Wochenende im Ferienpark zu verbringen. Wir freuen uns auf euch!



Reisekosten (Fahrkarte oder 0,25 Euro pro Kilometer) übernimmt der Ferienpark. Für Unterkunft und Verpflegung fallen zwölf Euro pro Tag an. Das deckt nicht die Kosten im Wert von 29 Euro, weshalb Spenden willkommen sind. Bettwäsche kostet einmalig 10 Euro Leihgebühr. Das ist in Hotel und Blockhütten verpflichtend. Feierabendgetränke gehen extra. Die Anreise am Freitagabend ist möglich und sinnvoll. Gemeinsame Arbeit und gute Laune - was kann es Schöneres geben!



Anmeldung beim Ferienpark oder bei der MLPD: Ferienpark Plauer See, Insel Werder 6, 137214 Alt Schwerin, Tel.: 039932 82700, Info@ferienpark-plauersee.de bzw. Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, MLPD, Landesleitung Nord, Stresemannstraße 220, 22769 Hamburg, Tel.: 040 82298463, nord@mlpd.de