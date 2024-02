Leserbrief an Berliner Zeitung

Aus der Geschichte lernen!

In der "Berliner Zeitung" vom 31. Januar 2024 wurde ein Artikel von Dennis Desoi veröffentlicht, unter der Überschrift: "Im Zweifel als Querfront diffamiert - Mit dem Kampfbegriff wurde schon in der Weimarer Republik operiert. Wieso sieht man in neuen linken Parteien keine Chance? - Eine Analyse."

Korrespondenz aus Berlin