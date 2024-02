Budapest: 50.000 für Kinderschutz auf der Straße

Am 17. Februar fanden angesichts des zugespitzten Situation in Rafah mit der drohenden israelischen Bodenoffensive zahlreiche Demonstrationen gegen den Krieg in Gaza statt, die größte wohl in London. Dort demonstrierten laut der Palestine Solidarity Campaign (PSC) in London bis zu 250.000 Menschen und forderten einen sofortigen Waffenstillstand im Gazakrieg. Die Demonstranten kritisierten die britische Regierung, weil sie sich nicht für den sofortigen Waffenstillstand einsetzt. Auch in Madrid demonstrierten Tausende unter der Losung "Freiheit für Palästina" und forderten einen sofortigen Waffenstillstand.