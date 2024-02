… dann will ich auch eure Zeitung lesen!

Oft ist es für Kollegen, Nachbarn und Bekannte Ehrensache, gegen die Schikane der aufgezwungenen Unterschriftensammlung zu unterschreiben: „Typisch für die großen Parteien, dass sie euch als Konkurrenz fürchten“, meinte ein Kollege. Auch die klaren und differenzierten Positionen der MLPD zum Nahostkrieg oder zum Verbot der AfD sind oft Argumente für die Unterstützungsunterschrift. Nicht selten knüpft sich daran auch ein Gespräch an. Kürzlich meinte eine Passantin: „Wenn ich schon unterschrieben habe, dann will ich auch eure Zeitung mal lesen“. Aber ohne dass die Leute angesprochen werden, gibt es natürlich keine Unterschriften.



Die MLPD hat sich das Ziel gesetzt, bis zum 29. Februar die geforderten 4 000 Unterschriften samt zehn Prozent Reserve bundesweit zu sammeln, damit bis zur Abgabe beim Bundeswahlleiter, spätestens am 18. März. noch ein Zeitpuffer bleibt.



Dafür muss in der Kleinarbeit in den verbliebenen acht Tagen jede Aktivität für diese Sammlung genutzt werden, darunter besonders der Verkauf des aktuellen Buchs von Stefan Engel, Gabi Fechtner und Monika Gärtner-Engel, „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ Alle unsere Kontakte, Nachbarn, Verwandten und Kollegen werden angesprochen. An allen Ständen, die am Samstag stattfinden, und bei Demos gegen die AfD, den Aktivitäten anlässlich des 2. Jahrestags des Ukrainekriegs sammeln wir in Verbindung mit dem Buchverkauf konzentriert Unterschriften. Auch der Aufbaumontag am 26. Februar sollte unbedingt dafür genutzt werden, womit die Sammlung abgeschlossen werden soll. Vor allem in den Betrieben kann man sehr gut unter Kollegen sammeln.



Der Prozess der Beglaubigung der Unterschriften darf keinesfalls unterschätzt werden! Die Bürokratie kann zur Falle werden, wenn wir die Unterschriften erst auf den allerletzten Drücker einreichen würden. Immerhin kandidieren sehr viele kleine Parteien, die ebenfalls Unterschriften sammeln, was teilweise auch zu Doppel-Unterzeichnungen führt. Deshalb: Keine ausgefüllte Liste liegen lassen, sondern sofort an die Meldeämter weitergeben! Die Zahlen der gesammelten und der beglaubigten Unterschriften sollen laufend über die zuständigen Leitungen erfasst und gemeldet werden.