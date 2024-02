Ezé: "Sage Nein"

Ezé hat mit "Sage Nein" ein besonderes Lied von Konstantin Wecker gecovert. Er selber sagt unter andrem dazu: "Jede/r muss mitentscheiden. Rassismus, Sexismus, Ungerechtigkeit, Chancenungleichheit und jede Art von Diskriminierung dürfen nicht mehr blind in unserer Gesellschaft zugelassen werden. Mischt Euch ein! Die Zukunft liegt an Dir, an uns allen! "

Recht hat er! Und deshalb allen Userinnen und Usern viel Vergnügen mit diesem berührenden Song.