Solidaritätserklärung der MLPD

An die am 19. Februar 2024 streikenden ver.di-Kolleginnen und -Kollegen der HAVAG

Für die MLPD Halle schickt Frank Oettler herzliche Solidaritätsgrüße an die am heutigen 19. Februar 2024 streikenden ver.di-Kolleginnen und -Kollegen in der Halleschen Verkehrs AG (HAVAG). Frank Oettler ist Sprecher der MLPD Halle, ver.di-Mitglied und war 26 Jahre selbst als Straßenbahnfahrer überwiegend in einer 6-Tage-Arbeitswoche und chaotischem 6-Schicht-System tätig. In Folge dessen ist er einseitig erblindet und arbeitet seit sieben Jahren als Sachbearbeiter bei der HAVAG.

Von Frank Oettler