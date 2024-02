Fridays for Future Hagen ruft zur Beteiligung am bundesweiten Klimastreik auf

Darin heißt es:



"Liebe Freundinnen und Freunde von FFF Hagen, wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir uns auch in Hagen am bundesweiten Klimastreik beteiligen. Dieser findet bundesweit statt unter dem Motto: #WirFahrenZusammen

Das ist eine bundesweite gemeinsam Aktion mit ver.di zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und zur Erhöhung der Löhne und Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen. Dafür stehen die Kollegen mit ver.di derzeit im Arbeitskampf.

In den letzten Wochen waren über 4 Millionen Menschen gegen die AfD und Nazis auf der Straße. Wir in Hagen sehen den Aktionstag auch in der Fortsetzung dieser Proteste. Die AfD sind auch Klimaleugner und die schärfsten Gegner aller Umweltschutzmaßnahmen. Die Demonstration am 25.1. in Hagen mit über fünftausend Menschen setzte ein deutliches Zeichen dafür, dass in Hagen Faschisten, Rassisten und Umweltverbrecher nichts verloren haben.

Alle demokratischen Kräfte und Umweltschützer sind aufgefordert, mit uns auf die Straße zu gehen. Bringt Schilder, Plakate und Fahnen mit. Macht Werbung unter Freunden und Verwandten, in der Schule, unter Azubis und Arbeitskollegen, Jugendverbänden und Parteien, in Gewerkschaften und Vereinen.

Wo und Wann: 1. März um 17 Uhr auf dem Friedrich Ebert Platz.

Euer Team von FFF Hagen

i.A. Inessa Rißmann"