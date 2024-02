Gelsenkirchen: „Long story short“ spielt zum Tanz auf

So findet schon seit Jahren am 30. April ein gerne angenommener Tanz in den Mai im Stadtteil statt.

Nachdem sie sich im letzten Jahr in die Herzen der Tänzerinnen und Tänzer gespielt haben, geben sich „Long story short“ aus Duisburg auch in diesem Jahr wieder die Ehre zu diesem Termin.

Die Band, die unter dem Namen Silent Fox schon seit vielen Jahren zusammen gespielt hat und nun mit der aktuellen Frontfrau Rita rockige Klassiker und bekannte Pop-Stücke mit einem zuweilen etwas "härteren Gewand" zum Besten gibt, freut sich dem Vernehmen nach schon auf ihr Publikum. Danach wartet schon DJ-Ralf aus Gelsenkirchen auf die Tanzwütigen.

Natürlich ist auch für Essen und Trinken bestens gesorgt: Leckeres vom Grill und Fingerfood wird es genauso geben wie Cocktails, Maibowle, Bier, Softdrinks und vieles mehr. Freut euch drauf!

Wann und wo?

Der Tanz in den Mai findet am 30. April im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr. 1a, 45899 Gelsenkirchen-Horst statt. Einlass ist um 18:30 Uhr. Beginn ist um 19 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten 11 / 9 Euro. An der Abendkasse liegen die Kosten bei 15 / 13 Euro.

Hier gibt es den Flyer zum Tanz in den Mai