Großdemonstration gegen die Kriegsbeteiligung mit der Fregatte „Hydra“ im Roten Meer

Eine solche Machtdemonstration wie am 18. Februar hat es in Salamina noch nie gegeben. Salamina ist eine kleine Insel in einer kleinen Bucht gegenüber von Piräus und Elefsina. Sie ist 2 km von Piräus entfernt. Die Leute auf der Insel und in Piräus haben Angst. Sie sagen: „Sie bringen uns und unser Land noch tiefer in den Strudel des Krieges. Sie machen unsere Söhne und Kinder, die Soldaten sind, zum Täter und Mörder anderer Völker und gleichzeitig zum Ziel von Vergeltungsmaßnahmen. Keiner von uns hier kann ruhig schlafen“.

Gewerkschaften und Massenorganisationen aus Piräus, Studentenverbände, die Gewerkschaften der pensionierten Militärs aus Attika - sie alle mobilisierten und demonstrierten am Kriegsmarinestützpunkt auf der Insel Salamina.

„Weder die Fregatte noch irgendein anderes Schiff! Wir kämpfen nicht für das Schlachthaus der NATO, der EU und der USA! Keine Beteiligung an der Ermordung von Völkern und am Krieg für die Interessen der Reeder! Das waren die Hauptlosungen der Demonstrierenden. Sehr viele Demonstrierende trugen palästinensische Fahnen und unüberhörbar waren ihre Parolen: „Das palästinensische Volk wird ermordet! Sofortiger Stopp des Genozids!"



Markos Bekris, der Vorsitzende der Hafenarbeitergewerkschaft ENEDEP bei Cosco, sprach bei der ganztägigen Aktion, die auch zu einem Demonstrationszug durch die Stadt Salamina führte. Er forderte die rechte Regierung Mitsotakis auf, keine Kriegsschiffe ins Rote Meer zu schicken. „Die Soldaten sind Kinder des Volkes und haben keinen Job außerhalb der Grenzen!“, so Bekris.