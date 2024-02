Griechische Hafenarbeiter unterstützen Landwirte

Der Vorstand der ENEDEP-Vereinigung unterstützt die gerechten Forderungen der Landwirte in unserem Land und in ganz Europa, die in diesen Tagen massiv auf die Straße gehen, um die Produktionskosten ihrer Produkte zu senken und billige Lebensmittel zu erhalten.

Wir fordern eine sofortige Entschädigung für die Schäden, die ihre Ernten durch die kriminelle Politik der Regierungen erlitten haben, die nach dem Motto "Geh, wohin der Wind weht" vorgeht und die Menschen ungeschützt vor Naturkatastrophen zurücklässt, wobei Menschenleben als Kosten abgerechnet werden, ohne sich um das Leben und das Eigentum der Menschen zu scheren.

Jetzt ist es an der Zeit, unsere Kämpfe mit dem Slogan zu vereinen, der uns alle eint: Entweder ihre Profite oder unser Leben!

Die Kämpfe der Arbeiter, die sich in den Betrieben vervielfachen, zu vereinen, indem wir den großen landesweiten Streik der Arbeiter am 28. Februar vorbereiten, der Lohnerhöhungen und menschenwürdige Arbeitsbedingungen - Maßnahmen zum Schutz der Einkommen - fordert.

Jetzt ist es an der Zeit, kämpferische Solidarität unter uns zu zeigen. Wir rufen alle Arbeiter auf, den Kampf der Bauern konkret zu unterstützen. Am Dienstag, dem 20. Februar, werden sie mit ihren Traktoren nach Athen fahren und sich um 18:00 Uhr am Syntagma treffen.