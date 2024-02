Kampf dem Drogensumpf

Die Arbeiter in Argentinien sind nicht bereit, sich dem Krisenprogramm des von Präsident Milei zu unterwerfen. Am Mittwoch legten die Eisenbahner für 24-Stunden die Arbeit nieder, weil ihnen die 16-Prozent-Erhöhung angesichts einer Jahresinflation von 251 Prozent zu wenig ist. Im Januar lag die Monatsinflationsrate bei über 20 Prozent! Am Donnerstag streikten die Beschäftigten in Gesundheitszentren, Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Ambulanzen und häusliche Pflege im öffentlichen als auch im privaten Sektor für 24 Stunden. Für den 26. Februar ist ein Streik im öffentlichen Dienst angekündigt und verschiedene Lehrergewerkschaften bereiten Streiks vor, nächste Woche beginnt in verschiedenen Provinzen das neue Schuljahr.