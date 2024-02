LNG-Testbetrieb in Sassnitz-Mukran

Zum Verständnis: Das Schiff ist ca. 320 m lang und die Aufbauten erreichen ab Wasserlinie die Höhe eines acht-stöckigen Wohnhauses. Das Schiff wurde begleitet von mehreren Schleppern, Bundespolizei, Wasserschutzpolizei zu Lande, Wasser und sogar in der Luft. Es wurde am LNG-Terminal vertäut. Hier sollen nun alle Systeme des Flüssiggasterminals schiffsseitig und technologisch getestet werden. Das nennt die deutsche ReGas "Probebetrieb".

Dabei hat das staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Vorpommern entgegen aller Massenproteste auf Rügen eine entsprechende Genehmigung gegeben. Dabei fehlen noch die wasserseitigen Genehmigungen, ohne dass bekannt ist, was diese beinhalten sollen. Der sogenannte vorzeitige Beginn des Probebetriebes ist wiederum ein Affront gegen alle Formen des Protestes und soll die vielschichtigen Bürgerproteste wie eine Ostseewelle im Sande verlaufen lassen.

Hocherfreut zeigt sich Stefan Knabe, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Regas. Im Sommer soll des zweite ReGas Schiff in Mukran nicht nur zu Besuch anlanden. Zuvor wird es in einer noch nicht bekannten Werft für den Einsatz in Mukran umgerüstet. Im Sommer ist dann auch der zweite Liegeplatz für die "Neptune" fertiggestellt.

Umweltverbände haben weitere Proteste angekündigt. Heute wurden duch Polizeieinsatz Protestaktionen unterbunden.