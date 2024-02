Nepal: Last uns gegen imperialistische Kriege protestieren!

Der Vizepräsident der Nation Peoples Front stellt klar, dass sich die CPN (Mashal) über die imperialistische Bedrohung im Klaren sei. „Wenn andere politische Parteien über die imperialistische Bedrohung sprechen, machen sie Witze“, sagte er. Er betonte, dass sie die Nachwahl in Chitwan damit bestritten haben, um die Aufmerksamkeit des nepalesischen Volkes auf die Frage des Imperialismus zu lenken.

In seiner Rede erinnerte er daran, dass die CPN (Mashal) die Möglichkeit eines Dritten Weltkriegs aufgrund imperialistischer Interessen zum Ausdruck gebracht hätte. „Wir haben gesagt, dass der Dritte Weltkrieg aufgrund imperialistischer Interessen stattfinden könnte“, sagte er. „Nicht nur ein Atomkrieg, sondern auch ein biologischer Krieg kann die menschliche Gemeinschaft zerstören. Durch den imperialistischen Krieg würden das menschliche Leben und die physische Welt enden, weshalb sich Friedensliebhaber auf der ganzen Welt dagegen vereinen sollten“.

Samir Singh, Sprecher des Büros Nr. 3 des CPN (Masaal), sagte bei der Veranstaltung, dass der amerikanische Imperialismus jetzt den Krieg anführe. Der Krieg in der Ukraine und in Palästina sei auf imperialistische Interessen zurückzuführen. „Nur die revolutionäre Bewegung des Volkes kann den imperialistischen Krieg stoppen.“

Fürsprecher Padam Roka, Präsident der All Nepal Lawyers Association (ANLA), sagte, dass Imperialismus Krieg sei. „Solange der Imperialismus existiert, wird es in irgendeinem Land der Welt Krieg geben“. Ritu KC, Schatzmeisterin der All Nepal Women's Association, sprach ebenfalls auf der Veranstaltung.

Bilder zu der Veranstaltung