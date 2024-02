No other land

Am Mittwoch organisierten die zwei größten italienischen Gewerkschaftsverbände CGIL und UIF einen zweistündigen, landesweiten Proteststreik im Bausektor, nachdem am vorigen Freitag fünf Arbeiter bei einem Unfall auf einer Baustelle in Florenz gestorben waren. Ein riesiger Zementpfeiler war herabgestürzt und hatte sie erschlagen. Zwei der Getöteten stammten aus Marokko, einer aus Tunesien. In Florenz nahmen Tausende an der Demonstration am Mittwoch teil. Landesweit beteiligten sich zwischen 30 und 100 Prozent der Bauarbeiter an Streiks und anderen Protestkundgebungen. Die Gewerkschaften machen vor allem das Subunternehmersystem auf dem Bau für die extrem hohe Zahl an Arbeitsunfällen verantwortlich.