Runter mit der Bandgeschwindigkeit!

Wenn die Bandgeschwindigkeit schneller gestellt wird, dann sollten ja eigentlich die Stationen entlastet werden. Aber das ist nicht passiert! Dazu kommt, dass die Zahl der Autos mit Sonder- oder sogar Vollausstattung stark gestiegen ist. Teilweise sogar von jedem vierten Auto!



Die Arbeit ist viel schwerer geworden. So holt Stellantis die Profite aus uns raus. Dabei geht unsere Gesundheit kaputt! Das interessiert die Kapitalisten nicht. Sie denken nur an ihre Gewinne. Obwohl das Band schneller läuft und Stellantis so noch mehr Rendite macht, bekommen wir dafür keinen Cent mehr Lohn. Auch deshalb brauchen wir einen Lohnnachschlag!



Wir fordern: Das Band soll sofort wieder langsamer gestellt werden oder die Arbeit in den Station soll reduziert werden!