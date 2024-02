Palästinabroschüre: Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampf?

Obwohl viele Menschen spontan berechtigterweise die zerstörerischen Militärangriffe der israelischen Armee, die sich mehr und mehr als Völkermord entpuppen, sowie das Massaker der faschistischen Hamas am 7. Oktober ablehnen, ist es für viele nicht einfach, in dieser komplizierten Gemengelage durchzublicken. Bürgerliche Medien und Regierungen behaupten, entweder stehe man auf der Seite der israelischen Regierung oder man ist auf der Seite der Hamas. Sie verklären den Konflikt als religiöse Auseinandersetzung zwischen Muslimen und Juden. Besonders demagogisch ist ihr Vorgehen, die berechtigte Kritik an der reaktionären Regierung Israels als Antisemitismus zu diffamieren.

Wer diese unsinnige Demagogie entkräften will, muss aber selber gut durchblicken. Die Broschüre „Kampf gegen den drohenden Flächenbrand in Nahost. Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampf?“ der MLPD enthält den dialektischen und differenzierten Beitrag von Monika Gärtner-Engel, Gabi Fechtner und Reinhard Funk für die Internationalismus-Live-Veranstaltungen in Paris und Gelsenkirchen zu dem gleichlautendem Thema.

Der Beitrag spannt den Bogen von den Ursachen des Krieges seit dem 07.Oktober 2023, über die Rolle der deutschen Regierung in dem Konflikt sowie die Stellung der MLPD zum Existenzrechts Israels und zu der Hamas bis hin zu Vorschlägen für die richtige Strategie und Taktik im palästinensischen Befreiungskampf.