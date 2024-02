Palästinabroschüre wird nachgedruckt

Derzeit befindet sich die deutsche Ausgabe der Broschüre "Kampf gegen den drohenden Flächenbrand in Nahost. Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs?" von Monika Gärtner-Engel, Gabi Fechtner und Reinhard Funk im Nachdruck. Die Broschüre wird es auch in einer englischen Version geben. Beide Broschüren sind in angesichts der Situation in Palästina sehr bedeutend, und müssen in der massenhaften Diskussion breit eingesetzt werden. Sie kosten jeweils 3,00 €. Sie werden am Donnerstag ausgeliefert. Bestellt sie daher bis Mittwoch nach!