Abgesagter Politischer Aschermittwoch der Grünen in Biberach

Faschistische und rechte Drahtzieher der Übergriffe

Die organisierten Krawalle am Aschermittwoch vor der Stadthalle in Biberach hatten ein eindeutiges faschistisches Gepräge. Die gewaltbereiten rechten Demonstranten lehnten jede Diskussion ab und brüllten nur Wut- und Hassparolen. Das muss entschieden verurteilt werden, darf aber nicht der Masse der Bauern in die Schuhe geschoben werden!

Von gz