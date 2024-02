Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass der russische Soziologe und linke Aktivist Boris Kagarlitsky in einem Fall von "Rechtfertigung des Terrorismus" zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde. Er wurde im Dezember vorübergehend freigelassen, nachdem er im Juli letzten Jahres verhaftet und zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden war, aber aufgrund der Berufung der Staatsanwaltschaft wurde sein Fall erneut geprüft und das Gericht stimmte zu, die Geldstrafe in eine Haftstrafe umzuwandeln.

Das Verfahren gegen Kagarkitsky wurde eingeleitet, weil ein Z-Aktivist (Ultranationalist) Anzeige erstattete, nachdem ein Video auf dem YouTube-Kanal Rabkor veröffentlicht worden war, in dem sich Kagarlitsky zu dem Angriff auf die Krimbrücke im Jahr 2022 äußerte. Er bemerkte, dass "dieser Angriff aus militärischer Sicht verständlich ist". Und dies wurde als "Rechtfertigung des Terrorismus" betrachtet.

Als Kagarlitsky im Dezember freigelassen wurde, wurde diese Entscheidung, die zweifellos auf höchster Ebene getroffen wurde, möglicherweise durch eine Solidaritätskampagne für seine Freilassung im In- und insbesondere im Ausland beeinflusst. Putin wurde auf dem Valdai-Forum von der kanadischen Professorin Radhika Desai direkt um die Freilassung von Kagarlitsky gebeten.

Ein vorübergehendes "Tauwetter" in der russischen Politik endete jedoch bald. In den letzten Monaten gab es in liberalen Kreisen Hoffnungen, dass einigermaßen progressive und kriegsgegnerische Persönlichkeiten wie Duntsova und Nadezhdin als Präsidentschaftskandidaten zugelassen würden. Sie wurden jedoch aus formalen Gründen abgelehnt, und bei den kommenden Wahlen wird Putin nur mit Kandidaten "konkurrieren", die von seiner eigenen Regierung zugelassen wurden.