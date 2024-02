Taliban verschärfen Beschränkungen für alleinstehende und unbegleitete afghanische Frauen

Die Taliban schränken den Zugang afghanischer Frauen zu Arbeit, Reisen und Gesundheitsversorgung ein, wenn sie unverheiratet sind oder keinen männlichen Vormund haben. In einem Fall rieten Beamte des afghanischen Ministeriums für Laster und Tugend einer Frau, zu heiraten, wenn sie ihren Job in einer Gesundheitseinrichtung behalten wollte, und sagten, es sei unangemessen, dass eine unverheiratete Frau arbeite. Das berichtet die Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) auf ihrer Homepage.

Die Taliban haben Frauen aus den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen und Mädchen ab der sechsten Klasse (im Alter von 11 bis 12 Jahren) vom Schulbesuch abgehalten. Dies ist Teil ihrer reaktionären Maßnahmen, die sie nach der Machtübernahme im Jahr 2021 verhängt hatten, obwohl sie zunächst eine gemäßigtere Herrschaft versprochen hatten.

Im Mai 2022 erließen die Taliban ein Dekret, das Frauen dazu aufforderte, nur ihre Augen zu zeigen, und ihnen empfahl, von Kopf bis Fuß eine Burka zu tragen, ähnlich den Einschränkungen während der vorherigen Taliban-Herrschaft zwischen 1996 und 2001. In ihrem jüngsten vierteljährlichen Bericht, der die Monate Oktober bis Dezember 2023 abdeckt, sagte die UN-Mission in Afghanistan, dass die Taliban hart gegen afghanische Frauen vorgehen, die alleinstehend sind oder keinen männlichen Vormund (Mahram) als Begleitung haben.

Im vergangenen Oktober wurden drei Angestellte im Gesundheitswesen festgenommen, weil sie ohne Mahram arbeiten wollten. Sie wurden freigelassen, nachdem ihre Familien eine schriftliche Garantie unterzeichnet hatten, dass sie die Tat nicht wiederholen würden, heißt es in dem Bericht. In der Provinz Paktia verbietet das Ministerium für Laster und Tugend seit Dezember Frauen ohne Mahram den Zugang zu Gesundheitseinrichtungen. Es besucht Gesundheitseinrichtungen in der Provinz, um die Einhaltung sicherzustellen. Das Ministerium, das als Moralpolizei der Taliban fungiert, setzt durch Kontrollpunkte und Inspektionen auch die Hijab- und Mahram-Anforderungen durch, wenn Frauen öffentliche Plätze, Büros und Bildungseinrichtungen besuchen.

Im Dezember 2023 besuchten Beamte des Ministeriums in der Provinz Kandahar einen Busbahnhof, um sicherzustellen, dass Frauen keine langen Strecken ohne Mahrams zurücklegten, und wiesen Busfahrer an, Frauen nicht ohne Mahrams an Bord zu lassen, so die UN. Es wurden auch Frauen verhaftet, weil sie Verhütungsmittel kauften, die die Taliban nicht offiziell verboten haben.