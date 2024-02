Die International Youth against Imperialism and Fascism der United Front hat nun eine eigene Rubrik auf der Internetseite der Einheitsfront, die unter folgendem Link erreichbar ist: http://www.united-front.info/Index?PageID=Youth! In Zukunft wird die Seite mit vielen Artikeln, Berichten usw. aus aller Welt bereichert werden - also schaut immer mal wieder vorbei!