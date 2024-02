Vor Evonik zur 18. Bergarbeiterdemo am 24. Februar eingeladen

Die meisten nahmen den Flyer, wohl auch aus Neugier. Dabei blieb es aber nicht, denn wir sammelten auch Unterschriften und Spenden für den fristlos Entlassenen Julian Wächter bei Kali&Salz in Thüringen (Rote Fahne News berichtete mehrfach).

Viele sagten: "Bergmann - was habe ich damit zu tun?" Und: "Warum überhaupt fristlos entlassen?“ Kurze Antwort: „Sind nicht die meisten Arbeiter zunehmenden Repressalien ausgesetzt? Julian geht uns alle an, einer für alle und alle für einen!“ Und da sprudelte es nur so heraus bei den Kollegen, was ihnen alles so stinkt auf der Arbeit, wie man behandelt wird. Ganz zu schweigen von den Arbeitsbedingungen.

Die Hälfte derjenigen, die unterschrieben, haben gerade deshalb unterschrieben oder gespendet. Bei vielen spürte man auch die Verbindung zum Bergbau im Ruhrgebiet. Auch wenn nicht mehr gefördert wird im Steinkohlebergbau, die tiefsitzenden Emotionen und der Stolz sind schnell geweckt.

Die Teilnahme und Mobilisierung zur Demo in Neukirchen-Vluyn am 24.02.24 ist bedeutend, ist sie doch eine bewusste Demonstration, seine Geschicke organisiert in die Hand zu nehmen, voneinander zu lernen. Der Kampf geht weiter mit erhobenem Haupt gegen „die Politik der verbrannten der RAG“. Das geht uns alle an!