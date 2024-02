Weltweit Aktionen am 24. Februar gegen imperialistischen Krieg

Die japanischen Genossen von Doro Chiba

organisieren eine Kundgebung im Zentrum von Tokio und werden eine kurze Videopräsentation senden. Die Parolen, mit denen die ArbeiterInnen und GenossInnen von Doro Chiba, Japan, am 24. Februar in Tokio demonstrieren werden, sind:

Unbedingt gegen den Krieg in der Ukraine!

Stoppt sofort den Völkermord in Gaza!

Lasst nicht zu, dass der amerikanisch-japanische Imperialismus Krieg gegen China führt!

Lasst uns das Kishida-Regime stürzen, das auf Massenunterdrückung und Krieg drängt!

Italien

In Italien organisieren wir eine nationale Demonstration in Mailand. Alle anderen "Basisgewerkschaften" (darunter CUB, SGB, USB, USI) nehmen daran teil, zusammen mit mindestens zwei palästinensischen Organisationen (Giovani Palestinesi in Italia und UDAP) sowie der Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria, Fronte della Gioventù Comunista und mehreren lokalen Vereinigungen. Am 23. werden wir einen Streik mit zusätzlichen Aktivitäten organisieren, z.B. in Genua: eine Mahnwache am Hafen und in Neapel: eine Kundgebung vor dem Militärunternehmen Leonardo.

Es gibt Diskussionen über den Aufruf, denn einige Gewerkschaften wollen "GEGEN DIE KRIEGE DES KAPITALS!" in der Überschrift streichen (neben STOP THE GENOCIDE!) und "Proletarier und Unterdrückte aller Länder, vereinigen wir uns!" am Ende. Wenn sie darauf bestehen, wird SI Cobas ihren eigenen Aufruf mit denjenigen veröffentlichen, die zustimmen.

SUCI, Indien

Wir werden am 24. Februar in verschiedenen Hauptstädten der indischen Bundesstaaten einige Straßenaktionen durchführen.

UMLP, Portugal:

Am 24.02. werden wir unter unseren Kontakten und Reihen den Aufruf der Einheitsfront "Internationaler Tag der Mobilisierung gegen die Kriege des Kapitals" verteilen, wir werden den Aufruf drucken und in den belebtesten Straßen von Porto verteilen und wir werden auch versuchen, an jeder Demonstration teilzunehmen, die an diesem Tag in der Stadt stattfindet.

USA

Die Genossen des Komitees der United Front Committee for a Labor Party (Vereinigte Front für eine Arbeiterpartei) planen eine (kleine) Kundgebung auf dem Luftwaffenstützpunkt Travis in San Francisco.

Argentinien

Die Partido Obrero wird am 24. Februar eine Kundgebung in der Cancilleria von Buenos Aires (Außenministerium) vor dem Regierungspalast abhalten.

Chile, Brasilien, Griechenland

18 Octubre in Chile und Tribuna Clasista in Brasilien werden am 24. Februar Kundgebungen abhalten, ebenso wie die griechische Organisation NAR.

Türkei

In der Türkei veranstalten Marksist Tutum oder seine Arbeitnehmerorganisation UID-DER eine Aktionswoche für die Arbeitnehmer. In verschiedenen Betrieben und Fabriken aus unterschiedlichen Branchen und mit gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern werden sie während dieser Woche Aktionen durchführen. Zu den gewerkschaftlich organisierten Betrieben gehören die Metallindustrie, die petrochemische Industrie, das Gesundheitswesen, Transport/Fracht (UPS) und die Stadtverwaltung. Aber auch nicht gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer aus anderen Branchen werden dabei sein. Nach dieser Reihe von Aktionen werden wir am 25. Februar eine Veranstaltung in einem Gebäude abhalten. SEP wird auch in der Türkei Aktivitäten organisieren.

Deutschland

In Deutschland wird es in mindestens 10 Städten Aktivitäten geben:

Manifestationen des Internationalistischen Bündnisses in Ulm und der MLPD in Wiesbaden und Reutlingen.

Der Aufruf und der Aktionstag ist ein wichtiger Höhepunkt der Bergarbeiterkundgebung am 24.2. in Neukirchen-Vluyn.

Düsseldorf: Wir organisieren einen Straßenumzug und eine Kundgebung um 14 Uhr. Treffpunkt: Recklinghauser Str. 42

Teilnahme an der Kundgebung von Kräften der alten Friedensbewegung unter dem Motto "Stoppt das Morden in der Ukraine" mit einer MLPD-Kundgebung zu Beginn in Frankfurt, Köln und Hamburg. In Berlin voraussichtlich dasselbe am 23.2.

In Stuttgart gibt es am 24.2. eine große Kundgebung "Brecht die rechte Welle" und die MLPD wird den Aufruf und den internationalen Kampftag zu einem starken Bestandteil davon machen.

In München haben MLPD und Internationalistisches Bündnis den Aufruf bei der Kundgebung gegen die "Sicherheitskonferenz" in München am 17.2. verbreitet.

Die UPML Frankreich organisiert die ganze Woche über Aktivitäten.