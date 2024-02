Zahl der Übergriffe auf Flüchtlinge so hoch wie seit 2016 nicht mehr

US-Präsident Joe Biden trat am Dienstag in einer Wahlkampfveranstaltung in San Francisco auf, um Spenden für den Präsidentschaftswahlkampf zu sammeln. Hunderte Demonstranten versammelten sich im Alta Plaza Park in der Nähe der Biden-Veranstaltung und protestierten sehr kämpferisch gegen Bidens Israelpolitik. Organisiert wurde der Protest von dem Palestinian Youth Movement und der Partei für Sozialismus und Befreiung. Die Aktivisten forderten die sofortige Einstellung aller US-Unterstützung für Israel und nannten es pervers, dass Biden $100.000 Spenden je Teilnehmer seiner Cocktailparty sammelt, während mit US-Waffen die Bevölkerung in Gaza zusammengebombt wird. Gestern hatte die US-Regierung erneut ihr Veto gegen einen Resolution des UN-Sicherheitsrats für einen sofortigen Waffenstillstand eingelegt.