Zum Tode des revolutionären Kommunisten Josef Stavridis

Liebe Genossinnen und Genossen der M-L KKE (Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei Griechenlands), liebe Anna, Lebensgefährtin, und Töchter Chrysa und Irini, mit großer Betroffenheit haben wir die Nachricht vom Tod des Genossen Josef Stavridis erfahren.



Die MLPD und das Zentralkomitee sprechen euch unser aufrichtiges Beileid aus. Euer Schmerz über den Verlust von Josef Stavridis, Mitglied des Zentralkomitees der M-L KKE, einen Genossen, der seit der Gründung der M-L KKE 1976 aktiv in euren Reihen an vorderster Front kämpfte, ist groß. Josef hat sich ein halbes Jahrhundert tief in der marxistisch-leninistischen Bewegung Griechenlands verwurzelt. Bis zum letzten Atemzug kämpfte er für seine Ideale, den Sozialismus.



Wir haben erfahren, dass Joseph schon in jungen Jahren anfing, gegen die faschistische Diktatur der Obristen zu kämpfen. Er war Teil des illegalen Kerns der Organisation der Marxisten-Leninisten Griechenlands (OMLE) an der Landwirtschaftsschule. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Besetzung des Polytechnikums im November 1973. Die Jugend von heute braucht Vorbilder wie Josef!



Joseph führte jahrelang die europäische Kandidatenliste der M-L KKE an. Er sprach in unzähligen Veranstaltungen von Alexandroupoli bis Kreta für den gemeinsamen Kampf der armen Bauern mit der Arbeiterklasse und für den Sozialismus.



Wir umarmen seine Weggefährtin Anna und seine Töchter Chrysa und Irini, die gemeinsam für ihn gekämpft haben, und ihm in dieser schweren Zeit zur Seite standen. Wir sprechen ihnen unser herzlichstes Mitgefühl aus.

Revolutionäre Grüße.

Hier der Text auf Griechisch

Μαρξιστικό Λενινιστικό Κόμμα Γερμανίας

Gelsenkirchen 20 Φεβρουαρίου 2024

Για το θάνατο του επαναστάτη κομμουνιστή Ιωσήφ Σταυρίδη

Αγαπητοί σύντροφοι του ΜΛ ΚΚΕ

Αγαπητή σύντροφος Άννα και κόρες Χρύσα και Ειρήνη

Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του συντρόφου Ιωσήφ Σταυρίδη. Το MLPD και η Κεντρική Επιτροπή σας εκφράζουν τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Ο πόνος σας για την απώλεια του Ιωσήφ Σταυρίδη, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του MΛ KKE, ενός συντρόφου που αγωνίστηκε ενεργά στις γραμμές σας στην πρώτη γραμμή από την ίδρυση του ML KKE το 1976, είναι μεγάλος. Ο Ιωσήφ ήταν βαθιά ριζωμένος στο μαρξιστικό-λενινιστικό κίνημα στην Ελλάδα για μισό αιώνα. Αγωνίστηκε για τα ιδανικά του σοσιαλισμού μέχρι την τελευταία του πνοή.

Μάθαμε ότι ο Ιωσήφ άρχισε να αγωνίζεται ενάντια στη φασιστική δικτατορία των συνταγματαρχών από νεαρή ηλικία και ήταν ένας από τους παράνομους πυρήνες της Οργάνωσης Μαρξιστών-Λενινιστών Ελλάδας (ΟΜΛΕ) στη Γεωργική Σχολή. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάληψη του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Η σημερινή νεολαία χρειάζεται πρότυπα σαν τον Ιωσήφ!

Ο Ιωσήφ ηγήθηκε για χρόνια του ευρωψηφοδελτίου του Μ-Λ ΚΚΕ. Μίλησε σε αμέτρητες εκδηλώσεις από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη υπέρ του κοινού αγώνα των φτωχών αγροτών με την εργατική τάξη και υπέρ του σοσιαλισμού.

Αγκαλιάζουμε τη σύντροφό του Άννα και τις κόρες του Χρύσα και Ειρήνη, που μαζί αγωνίστηκαν γι' αυτόν και στάθηκαν στο πλευρό του αυτές τις δύσκολες ώρες. Τους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Επαναστατικοί χαιρετισμοί

Monika Gärtner-Engel,

Υπεύθυνη Διεθνισμού της MLPD