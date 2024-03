Rote-Fahne-Verkauf am Betrieb

"AfD verbieten! Wie denkt ihr darüber?"

Mittagsschichtwechsel am Tor des Sprinter-Werks in Düsseldorf. Wir bieten den Kollegen das Rote-Fahne-Magazin an mit der Frage "AfD verbieten! Wie denkt ihr darüber?"

Korrespondenz aus Düsseldorf