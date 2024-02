USA schicken alle zehn Tage 80 Millionen US-Dollar nach Afghanistan

Das berichtet die Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) auf ihrer Homepage. Der Sondergeneralinspekteur für den Wiederaufbau Afghanistans (SIGAR) berichtete unter Berufung auf das Büro der Vereinten Nationen (UNAMA), dass dieses Bargeld auf einem speziellen Konto bei einer Privatbank gehalten und nicht an die Zentralbank unter der Kontrolle der Taliban überwiesen werde . Kritiker argumentieren jedoch, dass die Taliban immer noch Einfluss darauf haben, wie dieses Geld ausgegeben wird.

Im Juni 2023 bestätigte eine zuverlässige Quelle der von den Taliban kontrollierten afghanischen Zentralbank, dass humanitäre Hilfspakete im Wert von 40 Millionen US-Dollar nach Kabul geschickt werden, die Taliban veröffentlichen diese Nachricht jedoch nicht mehr über die Medien. Die Zentralbank Afghanistans unter der Kontrolle der Taliban gab zuletzt im April 2023 bekannt, dass ein Hilfspaket in Höhe von 40 Millionen US-Dollar in Kabul eingetroffen sei.

Seit die Taliban die Kontrolle über Afghanistan übernommen haben, werden sie von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt und unterliegen weiterhin Sanktionen. Dennoch senden die USA weiterhin wöchentlich sogenannte humanitäre Hilfe in Höhe von 40 Millionen US-Dollar.





Read more: http://www.rawa.org/temp/runews/2024/01/19/us-admits-sending-40-million-weekly-to-afghanistan-amid-controversy.html#ixzz8QYxTitHe