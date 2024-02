al-Mahalla al-Kubra: 7.000 Arbeiter streiken für höhere Löhne

Am Freitag, dem 23. Februar, kam auf zdf info die Dokumentation „Plastikmüll – die globale Umweltkatastrophe“. Die Doku ist in der Mediathek abrufbar. Es wird dort sehr anschaulich das Ausmaß der Entwicklung des Plastikmülls und die Problematik, besonders die Auswirkungen auf die Meere etc. dargestellt. Es fehlt eine gesamtpolitische Alternative (die wir haben). Aber es wird sehr konsequent auf die Kreislaufwirtschaft orientiert und dass die Hauptverursacher in die Verantwortung genommen werden müssen (Erdölindustrie …). Es wird in dem Film auch nahelegt Plastikprodukte zu vermeiden, was auch, wo es möglich ist, absolut richtig ist. Es ist sehr positiv, dass nicht die Verbraucher, sondern die Produzenten ins Visier genommen werden.