Kundgebung „Für den Erhalt der Demokratie“

Am 19. Februar jährte sich zum vierten Mal der faschistische Anschlag in Hanau, bei dem neun Menschen starben. Diesmal kamen 1500 Menschen. Das ist viel für Schwäbisch Hall.



Die Verteiler des Flugblatts der MLPD „Für ein Verbot der AfD“ blieben diesmal unbehelligt. Auch das neue Transparent der MLPD „Für ein Verbot der AfD und aller faschistischen Organisationen“ wurde nicht beanstandet.



Ein Ordner hatte etwas gegen das Verteilen des Flugblattes des Friedensnetzes zum Krieg in der Ukraine, woraufhin die Verteiler an den Rand der Kundgebung gingen.



Wir boten auch direkt das aktuelle Buch von Stefan Engel, Monika Gärtner-Engel und Gabi Fechtner,„Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ an. In dem Buch wird auch die Leugnung der globalen Umweltkatastrophe durch die Faschisten thematisiert. Dass der Kapitalismus überwunden werden muss, darin waren sich die Anwesenden einig. Aber was danach kommt, darüber gab es unterschiedliche Meinungen und Zweifel.



Zum Motto der Kundgebung haben wir argumentiert, dass wir die demokratischen Rechte des Grundgesetzes verteidigen und ausbauen wollen. Aber trotz dieser demokratischen Rechte haben wir eine Diktatur der Monopole über die gesamte Gesellschaft. Ein Teil der Menschen stimmte dem zu.