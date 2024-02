Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch!

Die sterblichen Überreste des Armeniers Missak Manouchian, Leiter der Gruppe, und seiner Ehefrau Mélinée wurden stellvertretend für die 23 Genossen jetzt ins Pantheon, die Pariser Ehrenhalle der berühmten Männer und Frauen Frankreichs, überführt.

Rote Fahne News hat letztes Jahr darüber berichtet, als diese bedeutsame Überfühung von Emmanuel Macron angekündigt wurde: Die Asche des Kommunisten und Widerstandskämpfers Missak Manouchian wird ins Pantheon überführt

Viele Menschen, ganze Schulklassen verfolgten die Feierlichkeiten oder nahmen bewegt daran teil. Das antifaschistische Bewusstsein für Demokratie, Befreiung und Internationalismus ist lebendig.

Den Staatsakt umgab jedoch auch viel Demagogie. Wollte sich Macron als Staatschef durch Ehrung eines Antifaschisten und Kommunisten doch einen fortschrittliche Anstrich geben. Welcher Gegensatz zur aktuellen Rechtsentwicklung in der Praxis, zu Nationalismus und Ausländerfeindlichkeit, wie sie im letzten Asylgesetz zum Ausdruck kommt. Dem Gesetz konnte sogar die faschistische Partei Rassemblement National zustimmen!

In der Straße der letzten Bleibe des Ehepaars Manouchian vor der Verhaftung der Widerstandgruppe organisierten die Gewerkschaft CGT und die «Kommunistische Partei Frankreichs» (KPF) eine Gedenkfeier – ohne Macron. Manouchian und seine Frau hatten beiden Organisationen angehört. Die KPF ist seitdem zu einer revisionistischen Partei entartet, weshalb heute der Neuaufbau einer kommunistischen Partei notwendig ist.

Die Union Prolétarienne ML, Mitglied der internationalen Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung (United Front) und der revolutionären Weltorganisation ICOR, verteilte bei der Gedenkfeier mit hunderten Teilnehmern den Aufruf zum zweiten Jahrestag des Beginns des Ukrainekriegs: "Résistance gegen Faschismus und Krieg - hochaktuell". Viele ernsthafte und positive Reaktionen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßten die Initiative der Einheitsfront. Der Krieg in Gaza/Palästina war sehr präsent, Aktivisten gegen Waffenlieferungen an Israel, gegen rechte Strömungen auch in den Gewerkschaften, zahlreiche Initiativen gegen die Rechtsentwicklung kamen in den Gesprächen zum Ausdruck. Vorwärts mit der Einheitsfront!