Die Stimme Palästinas ist gestorben

„Am Sonntag, 18. Februar, starb der palästinensische Sänger und Musiker Mustafa al-Kurd in Jerusalem im Kreise seiner Familie. Jahrzehntelang war Mustafa al-Kurd als “Stimme Palästinas“ kultureller Botschafter seines Volkes. … Mustafa al-Kurd wurde am 20. Dezember 1945 in der Altstadt von Jerusalem geboren. ...

Nach der Eroberung und der Annektion seiner Heimatstadt Jerusalem durch Israel begann er öffentlich mit selbstkomponierten Liedern gegen die Besatzung aufzutreten. Mehrfach wurde er verhaftet, bis er 1976 ins Exil ging – zuerst nach Beirut, wo er sich der palästinensischen Widerstandsbewegung anschloss, und von 1979 bis 1985 mit seiner Frau, der Politologin Helga Baumgarten (Mitglied im Beirat der Offenen Akademie, Anm. d. Korrespondenten), nach Deutschland. Hier machte er sich in der deutschen Friedensbewegung als Künstler und als Kämpfer für die Rechte der Palästinenser einen Namen. ...

1985 durfte er gemeinsam mit seiner Familie nach Jerusalem zurückkehren. ... Für Mustafa al-Kurd waren Musik und Theater auch immer eine Form des Widerstandes gegen Besatzung, Vertreibung und Militärgewalt. Während der ersten Intifada in den Jahren 1987 bis 1990 kursierten seine Kassetten mit Widerstandsliedern, die er den Kindern der Intifada gewidmet hatte, im Untergrund in Gaza und in der Westbank und machten den Menschen Mut.

Am Ende – vor allem nach Beginn des Vernichtungskrieges in Gaza – hat ihn selbst der Mut verlassen. Er konnte diese Welt, die geprägt war durch Völkermord und gnadenlosen Zerstörungswahn, und das Schweigen der westlichen Welt – und vor allem Deutschlands, wo er so viele Jahre seines Exils verbrachte – nicht mehr ertragen. Mit Mustafa al-Kurd haben wir einen großen Künstler und einen wichtigen Künstler des palästinensischen Volkes verloren. Wir werden seine Stimme nicht vergessen.

Die DPG drückt seiner Frau Helga und seinem Sohn Darwish ihr aufrichtiges Beileid aus.“

Album "Palästina meine Liebe von 1977 auf Youtube

Weitere Musik von ihm