Streik von heute bis Samstag

Dritte Solidaritätserklärung der MLPD Halle an die streikenden HAVAG-Kolleginnen und -Kollegen

Heute begann der 48-stündige Warnstreik der Kolleginnen und Kollegen der Gewerkschaft ver.di in der Halleschen Verkehrs AG (HAVAG). Immer lauter wurde heute, beim bereits dritten Streik in der HAVAG in diesem Jahr, die Forderung, zum unbefristeten Streik überzugehen.

MLPD Halle