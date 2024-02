Durban: Proteste für Lohnerhöhungen für Kommunalbeschäftigte

Am Dienstag trat ein Teil der Beschäftigten der Stadt eThekwini (Durban) in den Streik, hunderte demonstrierten in der Küstenstadt in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal für die Anhebung ihrer Löhne auf das Niveau in vergleichbaren Städten in Südafrika. Laut der Gewerkschaft SAMWU verdienen die Arbeiter in Durban nur R10.000, während sie in vielen Städten R13.900 verdienen. Von den 27.000 Kommunalbeschäftigten beteiligten sich laut Stadtverwaltung angeblich nur 500, vor allem die Busfahrer schlossen sich nicht dem Streik an. Auch am Mittwoch gab es Proteste. Die Stadtverwaltung hatte den Streik für illegal erklärt.