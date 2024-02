Einladung zum traditionellen Märzgedenken in Walsum

Am 13. März 1920 putschten rechte und faschistische Kräfte gegen die gewählte Regierung. Zwölf Millionen beteiligten sich am bisher einzigen politischen Generalstreik in Deutschland. Über 100.000 Arbeiter im Ruhrgebiet vertrieben in einer einzigartigen Aktionseinheit von Sozialdemokraten, Kommunisten christlichen Gewerkschaftern und Parteilosen bewaffnet die faschistischen Freikorps. Ihre Kampfeinheit wurde verraten und gespalten.

Dreizehn Jahre später siegte der Hitlerfaschismus auch deshalb, weil die Arbeiter- und Volksbewegung gespalten war und die demokratisch gesinnte Mehrheit das Gift der völkischen und rassistischen Ideologie unterschätzte. Die Lehren der Märztage 1920 sind angesichts der Rechtsentwicklung und faschistischen Tendenzen heute hoch aktuell.

Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda!

Glückauf!

Wolf-Dieter Rochlitz und Peter Psiuk, Kumpel für AUF Niederrhein

Vorschlag für den Ablauf:

17.30 Uhr : Aufstellung am Friedhofseingang mit Gebinde an der Spitze (Jugendliche)

Gang zum Denkmal der Märzgefallenen - Niederlegen der Blumen und Intonisierung des Lieds „Unsterbliche Opfer“ (Ruhrchor)

Ansprache und Beiträge

Gang zum Gräberfeld der russischen und ukrainischen Zwangsarbeiter von der Zeche Walsum - Niederlegen der Blumen - Gemeinsames Abschlusslied: Die Moorsoldaten – Ende 18.15 Uhr

Wer will und kann, ist anschließend zum Umtrunk / Imbiss der Geburtstagskasse eingeladen.

Anfragen für Beiträge, Vorschläge und Spenden bei Wolf-Dieter Rochlitz, wodiro@web.de

Hier die Einladung im pdf-Format