Erneut streiken Assistenzärzte für fünf Tage

Am Montag begann in Guinea ein unbefristeter Generalstreik gegen die Militärjunta, die im September 2021 durch einen Putsch an die Macht gekommen war. Die Gewerkschaften fordern die Senkung der Lebensmittelpreise und höhere Löhne, außerdem die Freilassung von Verhafteten. Der Streik führte zur Schließung von Banken und Märkten und hatte auch Auswirkungen auf den Bauxitbergbau. In Der Hauptstadt Conakry blieben die Durchgangsstraßen weitgehend leer, in einzelnen Vierteln ging die Polizei massiv gegen protestierende jugendliche vor, die gegen ihre schlechten Lebensverhältnisse protestieren. Dabei wurden am Montag zwei Jugendliche erschossen. 2022 hatte das Regime alle Demonstration verboten und zahlreiche Oppositionelle, Gewerkschafter und Journalisten verhaftet.