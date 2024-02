Gebrauchte Smartphones immer beliebter

Marktforschungsinstituts IDC hat ermittelt, dass 43 Prozent der Europäer schon ein gebrauchtes Smartphone gekauft haben. Über 52 Prozent wollen das in der Zukunft tun.

Dabei stehen für die meisten die Kosten im Vordergrund: 67 Prozent wollen in erster Linie nach der Befragung Geld sparen, 31 Prozent erlauben sich so ein High-End-Smartphones, dass sie sich neu nicht leisten können.

In Ländern wie Rumänien und Spanien wollen, so Vodafone, schon über 60 Prozent der Menschen lieber ein gebrauchtes Smartphone kaufen als ein Neues. In Frankreich umfasst der Gebrauchtmarkt schon 15 Prozent des Gesamtmarkts, ein Drittel der Franzosen hat ein gebrauchtes Smartphone. Kein Wunder also, dass Vodafone und andere Firmen nun in diesen Markt vorstoßen wollen um sich so den entgangenen Gewinn aus dem Verkauf von Neugeräten wieder zu holen.

Weltweit seien im 2023 309 Millionen gebrauchte Smartphones verkauft worden, 2027 sollen es schon 431 Millionen werden.

Ein Grund ist für viele die Umwelt

39 Prozent geben an, aus Umweltgründen ein Gebrauchthandy zu kaufen oder kaufen zu wollen. Vodafone und Recommerce, die in den Gebrauchtmarkt drängen, geben selbst an, dass pro Smartphone circa 50 kg CO2 vermieden werden können. Für ein einziges Smartphone müssen außerdem durchschnittlich 164 kg Rohstoffe geschürft werden!