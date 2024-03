Kräftig angepackt – mit schönem Ergebnis

Was ist ein Subbotnik?

Subbotnik ist Russisch und bedeutet so viel wie freiwilliger Arbeitseinsatz an einem freien Samstag. Diese freiwilligen Arbeitseinsätze gehen auf die Gründungszeit Sowjetrusslands zurück, als Arbeiterinnen und Arbeiter aus ihrem proletarischen Bewusstsein heraus freiwillig an den Wochenenden gemeinnützige Arbeiten verrichteten. Lenin war von diesem freiwilligen Einsatz für andere so begeistert, dass er das Entstehen einer Subbotnik-Bewegung unterstützte. In diesem Sinne macht auch die MLPD regelmäßig Subbotniks.



Der Kreis Gelsenkirchen-Gladbeck hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf diese Weise das Kreisbüro, die Umgebung desselben, den „Treff International“ und den People-to-People-Laden in der Nachbarschaft zu erhalten und zu verschönern.



Es wurde kräftig angepackt: Blumen- und Pflanzkübel wurden transportiert, das Hofpflaster und der Treppenabgang zum Kreisbüro mit dem Hochdruckreiniger gründlich gesäubert. Das Materiallager des Kreisbüros wurde entrümpelt und auf Vordermann gebracht. Im „Treff International“ wurde aufgeräumt, Verschönerungsarbeiten wurden durchgeführt und Renovierungsarbeiten vorbereitet. An der Eingangstür wurde ein Türschließer montiert, rund um den Laden wurde gearbeitet usw. Nach drei Stunden konnten sich die Ergebnisse und Verschönerungen sehen lassen. Die üppig belegten Brötchen, Karotten und hartgekochten Eier ließen sich dann alle gerne schmecken.



Kreissubbotniks finden regelmäßig statt. Wer beim nächsten Mal mitmachen möchte, kann sich gerne bei der Kreisleitung der MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck melden. Kontakt: Hauptstraße 40, 45879 Gelsenkirchen oder gelsenkirchen@mlpd,.de.