Idealismus im Teebeutel

Die MLPD stellt seit einiger Zeit fest, dass das Klassenbewusstsein auf breiter Front erwacht. Auch das Frauenbewusstsein erwacht international. Im Studienmaterial heißt es dazu treffend: Man merkt eine gestiegene allgemeine Kampfbereitschaft, das Bedürfnis der Arbeiterklasse nach Bewusstheit und Organisiertheit nimmt erheblich zu.

Ob in den Betrieben oder bei der Vorbereitung des Internationalen Frauentages - die Menschen und ihr Denken sind in Bewegung geraten. In der Vorbereitung auf den Internationalen Frauentag entwickeln sich im Bündnis grundlegende Fragen zur Befreiung der Frau. Feminismus, Revisionismus, Postmodernismus finden heute ihren Ausdruck in Begriffen wie „Feministischer Kampftag“ oder das Wort „Frauen“ gleich ganz zu streichen und nur noch von „FLINTA“ zu sprechen.

Die wirkliche Befreiung der Frau ist im Kapitalismus nicht möglich, trotz aller Erfolge im Kampf um Geschlechtergerechtigkeit. Wir brauchen einen eigenständigen Kampf für die Befreiung der Frau, der zugleich nur in Einheit mit dem Kampf für die Abschaffung des kapitalistischen Lohnsystems erfolgreich sein kann. Erst im echten Sozialismus werden wir das Ziel der Befreiung der Frau erreichen - aber braucht es dann noch eine eigenständige Frauenbewegung?

Mein Kopf raucht und mein Blick fällt auf die Teekanne. Auf dem Etikett des Teebeutels steht: „Du musst nicht herausfinden, was wirklich ist. Du bist die Wirklichkeit.“ So ein idealistischer Blödsinn ausgerechnet auf der Sorte „Frauenpower-Tee“.

Mehr denn je brauchen wir die dialektische Methode, um die komplexe und komplizierte Wirklichkeit richtig einzuschätzen und die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Wie entwickelt die MLPD ihre marxistisch-leninistische Frauenarbeit weiter, um die überparteiliche Selbstorganisation der Masse der Frauen zu fördern? Ich freue mich, dass der Kurs „Die marxistisch-leninistische Frauenarbeit“ als Dialektik-Kurs 11 vom 4. bis 7. April im Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen stattfindet.

Macht mit!

Anreise Mittwochabend, 3. April bis 22 Uhr oder Donnerstagmorgen, 4. April bis 8 Uhr. Abreise: Sonntagnachmittag, 7. April, 15 Uhr. Seminargebühr: 44 Euro. Tagungspauschale (Kaffee, Tee, Wasser, Snacks): 3 Euro pro Tag. Drei Mahlzeiten: 26 Euro pro Tag. Der Gesamtpreis variiert je nach Anzahl der Mahlzeiten pro Tag und gewünschter Übernachtung (7,50 Euro im Mehrbettzimmer, 25,50 Euro im Doppelzimmer mit eigener Dusche/WC). Bitte bei der Anmeldung angeben. Für Personen, die sich den vollen Preis nicht leisten können, kann im Vorfeld ein Zuschuss aus dem Sozialfonds beantragt werden.

Anmeldung über das ABZ Gelsenkirchen, Koststr. 8, 45899 Gelsenkirchen, Telefon 0209-5084129. Voraussetzung ist die Teilnahme an den Kursen 1-3. Die Übernachtungsplätze sind begrenzt - also schnell anmelden! Anmeldeschluss: 7. März.