Indonesien: Prabowo Subianto für seine Verbrechen rehabilitiert

Ein provokativer Schritt, ihn von seinen Verbrechen gegen all diejenigen freizusprechen, die die Aufklärung der Massaker 1965 und 1998, die Bestrafung der Verantwortlichen und die Entschädigung der Opfer fordern.

Der Prabowo-Clan war bereits 1965 maßgeblich beteiligt an dem maßgeblich von den USA organisierten Massenmord an über 1 Mio Mitgliedern der Kommunistischen Partei Indonesiens und anderer fortschrittlicher Kräfte. Als General der Soeharto Diktatur war Prabowo Subianto dann später auch führend verantwortlich für Kriegsverbrechen gegen die Befreiungskämpfer in Ost Timor und auch in West Papua. Während des Volksaufstandes 1998 war er der Oberbefehlshaber der Militärtruppen in Jakarta und verantwortlich für den Militärterror. Zwölf entführte Studentenführer sind bis heute verschwunden, Scharfschützen schossen in die Menge von zehntausenden Demonstranten. Zur Spaltung des Aufstandes organisierte das Militär einen Pogrom unter der chinesischstämmigen Bevölkerung, nicht nur in Jakarta. Bis heute sieht man dort die verbrannten Häuser in der Altstadt in Chinatown.

Die massive Unterstützung des Wahlsiegers Prabowo Subianto und dass er jetzt als Ehrengeneral reingewaschen wird, ist eine Kampfansage der herrschenden Klasse des Finanzkapitals im neuimperialistischen Indonesien an die Arbeiterbewegung und alle fortschrittlichen Kräfte, insbesondere derjenigen, die für ein befreite sozialistische Gesellschaft eintreten. Eine Politik der "freien Hand" des Militärs (TNI), das nach wie vor im ganzen Land ein System der Bespitzelung, Unterdrückung, des aggressiven Antikommunismus und der Verfolgung von Aktivisten, fest in der Hand hält.

Auf dem Youtube-Kanal der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International steht der Film "Shadow Play" über die Geschnisse nach dem 30. September 1965 zur Verfügung.

Außerdem das Taschenbuch "Die Jakarta-Methode - Wie ein mörderisches Programm Washingtons unsere Welt bis heute prägt" von Vincent Bevins, Korrespondent der „Washington Post". Das Buch ist beim Verlag Neuer Weg erhältlich.

Lektüre-Tipp: Revolutionärer Weg 25 "Der Neokolonialismus und die Veränderungen im Nationalen Befreiungskampf", S. 195 ff. "Blutige Illusion der friedlichen Befreiung vom Imperialismus".