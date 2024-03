Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Im Wohngebiet wird die Wohngebietsgruppe der MLPD vorher mit einem Infostand dafür werben und die Frauenarbeit der MLPD bekannt machen. Die Kinderorganisation Rotfüchse hat eine Courage-Frau zu ihrem Treffen eingeladen, um mehr über den Frauentag zu erfahren - schließlich wollen sie wissen, worum es geht, wenn sie ihre Aktion mit dem Verkauf von roten Rosen vorbereiten... . Die Courage-Frauen haben ihre Stimmen „geölt“ und werden ihren Beitrag zur Kundgebung bewusst mit einem Lied verbinden, um die Masse der Frauen anzusprechen und sich zu verschwistern. Ein großes Anliegen ist es ihnen, sich mit Plakaten gegen die AfD zu positionieren und die Frauen zum nächsten Treffen am 12. März einzuladen, wo der Frauenpolitische Ratschlag vorgestellt wird. Hier ein toller Film vom letzten Frauenpolitischen Ratschlag zur Vorstellung!



Wichtig ist vor allem, dass wir Frauen dafür gewinnen wollen, sich nachhaltig zu organisieren. Die Überfrachtung von uns Frauen mit dem Familienmanagement, die Kita-Schließtage, das leere Konto am Monatsende, die Schulprobleme mit Mobbing der Tochter, der kranke Mann.... all das sind keine Gründe dafür, dass Frau sich nicht organisieren können. Im Gegenteil, das sind Gründe, warum Frau sich organisieren muss! Ob in der Courage-Gruppe oder in der MLPD: Hier hilft die praktische Zusammenarbeit, die gegenseitige Hilfe und Freundschaft, die gemeinsam erarbeitete Einsicht in die Ursachen der Probleme im Kapitalismus und die Auseinandersetzung um ihre grundsätzliche Lösung: im Kampf für die Befreiung der Frau in einer von Ausbeutung geprägten Gesellschaft.