„Es ist ja auch einfach so: Die Frauen sind die Hälfte des Himmels – ohne sie geht gar nichts“, sagte ein Mann.

Von der Anklage gegenüber Gewalt an Frauen in Familien bis zur Notwendigkeit einer überparteilichen und kämpferischen Frauenbewegung gab es eine Reihe interessanter Beiträge. Darunter kurze Statements junger Frauen und einer Gruppe junger Männer, die sich für „Gleichheit, unbedingt!“ aussprachen.

Angesprochen wurde die gesellschaftliche Ungleichheit in vielen Lebensbereichen, insbesondere im Beruf. Erfrischend auseinandergenommen wurden Legenden, wonach Männer für Mathe, Frauen für ‚das Soziale‘ geeignet seien.

Ein Mann forderte unter Beifall, dass der Frauentag ein Feiertag wie in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern werden müsse: „Das ist längst fällig – aber da wollen die Betriebe nicht ran. Soviel sind die Frauen den Regierenden nun auch wieder nicht wert.“

Auf der Bahnhofstraße wurde aber auch deutlich, dass zum Internationalen Frauentag am kommenden Freitag noch Luft nach oben in der Vorbereitung ist. So schätzte ein Redner das gegenwärtige Frauenbewusstsein eher verhalten ein: „Das muss man erst noch wecken“ Prompt wurde gekontert: „In der Ukraine und in Russland stehen Frauen vorne dran, wenn sie gegen den Krieg protestieren und ihre Männer von der Front zurück fordern und so ist es in vielen Ländern“.

Die nächste Montagsdemo ist am 8. April. Um 18 Uhr gehts los bei der Europa-Galerie. Zuvor sehen wir uns am kommenden Samstag bei der antifaschistischen Demo / Start Landwehrplatz – und natürlich zum Frauentag.