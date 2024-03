Erklärung der italienischen Partei CARC zur Zensur

Liebe Genossinnen und Genossen, am 23. und 24. Februar fanden in Italien Streiks, Kundgebungen und Demonstrationen zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands und gegen Waffenlieferungen an Israel statt.



Am 22. Februar wurde der Youtube-Kanal der CARC ohne Vorwarnung geschlossen und gelöscht. Die Begründung? Er habe "wiederholt gegen das Verbot der Propaganda für terroristische Organisationen verstoßen". Da die Partei CARC (Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo, Partei der Komitees zur Unterstützung des Widerstands - für den Kommunismus) NIE Propaganda für die NATO, den zionistischen Staat oder die Minister der Regierung Meloni veröffentlicht hat, erschien diese Entscheidung von Anfang an seltsam. Aber ohne nach erfundenen Gründen zu suchen, ist der Grund klar: Zensur. Wir haben um Klärung und Überprüfung gebeten, aber bisher keine Antwort erhalten.



Möglicherweise fanden die Web-Inquisitoren den zuletzt veröffentlichten Inhalt, der sich mit der Geschichte und der Art des Widerstands des palästinensischen Volkes befasste, "beleidigend" und "abweichend", oder sie waren der Meinung, dass die Wiedergabe des Videos einer Propagandaaktion von Ultima Generazione (Letzte Generation) andere Jugendliche dazu anregen könnte, sich gegen die vom Kapitalismus verursachte Umweltzerstörung zu mobilisieren. Wir wissen es nicht.



Was wir wissen, ist, dass dies ein weiterer Beweis für die Zeit ist, in der wir leben: Jeder kann die Massen berauschen, wie er will - und es steht ihm frei, von den "Meinungen" zu profitieren. Wenn der Mechanismus dann "zum Tode führt" (man denkt automatisch an den Fall von The Borderline in Rom), sperren die Youtube-Zensoren den Kanal. Veröffentlicht man hingegen Inhalte, die die Propaganda des Regimes entlarven und den palästinensischen Widerstand unterstützen, wird der Kanal geschlossen, bevor auch nur eine Warnung verschickt wurde. ...



Wir werden versuchen, den Kanal und das veröffentlichte Material zurückzubekommen, aber in der Zwischenzeit suchen wir nach Alternativen. Wir sind uns bewusst, dass die einzige wirkliche Alternative darin besteht, den Verbrechern, die die Gesellschaft und das Land beherrschen, die Macht zu entziehen.