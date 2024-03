„Junge Alternative“: Faschistische Bauernfängerei in sozialen Medien – verbieten!

Deshalb wundert sich mancher, warum die AfD ausgerechnet bei Jungwählern überdurchschnittlich viel Stimmen erhält. In Bayern hatte die AfD laut Infratest die stärksten Zugewinne bei der jüngsten Wählergruppe; in Hessen fehlten nur 3 Prozentpunkte, um Spitzenkraft bei den unter 24-jährigen zu sein. Wie kommt das zustande?

Eine wesentliche Ursache dafür ist die äußerst aktive Präsenz der AfD in sozialen Medien, weit mehr als alle anderen Parteien; die Grünen z.B. haben erst in diesem Januar einen eigenen Kanal auf Tiktok eingerichtet. Tiktok: Vor allem Jugendliche verbringen in dieser Video-App oft mehrere Stunden am Tag.¹ Jeder vierte jugendliche informiert sich bei TikTok regelmäßig über die aktuelle Tagespolitik.

Tiktok spielt neue Videos zunächst an bekannte und dann an immer mehr Benutzer aus, auch an jemand, der gar nicht nach der AfD sucht. Mehr als 50 % der Zwölf- bis 19-Jährigen erklärten, dort regelmäßig rechte Fake News zu finden; 40 % nennen dabei Filmbotschaften von Faschisten und Verschwörungstheorien, ein Drittel bekommt von Tiktok Hassbotschaften geliefert. Dafür gibt es zwei Wege. Zum einen sind es kurze Clips. Der Einstieg sind oft beliebte Musik-Videos, Schönheits-Tipps, Tänze, Alltagsfragen usw, - und dann folgen gezielt vorsichtig formulierte Hassbotschaften, gern dann auch mit faschistischen Bands.

Der andere Weg sind Spiele – wie z.B. das Spiel „Heimat Defender: Rebellion“: In Deutschland 2084 herrscht eine korrupte Regierung, verbandelt mit den Monopolen, die das Volk unterdrückt und ausbeutet. Migranten führen gegen Deutsche einen Bürgerkrieg. Dann aber kommen die „Befreier“, die den Identitären ähneln wie ein Ei dem anderen, und jagen die herrschende Elite mit Gewalt davon ...

Diese massiven rechten Hetzen in sozialen Medien – meistens unwidersprochen – sind ein offensichtlich Grund, warum das typische Einstiegsalter der über 2000 Mitglieder der Jungen Alternative zwischen zwölf und 15 Jahren ist!

Das offizielle Tiktok-Konto der AfD wurde zwar wegen Hass und Hetze im Mai 2022 gesperrt, aber an seine Stelle ist ein weites, viel größeres Netz aus Fan-Accounts und Influencern getreten, mit wachsender Tendenz. Sie diktieren die politischen Themen bei Tiktok und anderen Kanälen! Im Jahr 2022 registrierten zwar Behörden knapp 1000 rechte und faschistische „Verstöße gegen den Jugendschutz“. Die aber blieben für die Betreiber relativ folgenlos; sie produzierten weiter unter anderen Titeln und Accounts.

Deshalb: Für das umfassende Verbot faschistischer Propaganda!

Diese seit Jahrzehnten auch vom Jugendverband REBEL vertretene Forderung durchzusetzen ist heute immer dringender!