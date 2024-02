Kämpferische Aktionen und Strategiediskussion

»Gemeinsam mit Beschäftigten im Nahverkehr, Fahrgästen und Klimabewegten gehen wir für gute Arbeit und klimafreundliche Mobilität für alle auf die Straße – auch in deiner Stadt!« Verdi ist mittendrin im Arbeitskampf mit den kommunalen Arbeitgebern, auch im ÖPNV gibt es in dieser Woche zahlreiche Streiks. In vielen Städten sind die Verhältnisse im ÖPNV miserabel: zu wenig Personal, zu wenig intakte Fahrzeuge, Verspätungen und Ausfälle.

Der inszenierten bürgerlichen Medienkampagne gegen die Streiks im öffentlichen Dienst, bei Bahn und Lufthansa setzen die Fridays-for-Future-Bewegung und Ver.di die Solidarität der Arbeiter- und Umweltbewegung entgegen. MLPD und REBELL werden sich breit an diesem Aktionstag beteiligen und einen Beitrag zum kämpferischen Charakter leisten. Denn: "Keine Entwarnung für die Umwelt – Klimastreiktag am 1. März!" So die Fridays for Future-Gruppe in Hagen. Weiter heißt es in ihrer Presseerklärung: "2023 war das wärmste Jahr seid der Wetteraufzeichnung. Hitzewellen, Überflutungen, Dürren und Waldbrände sind an der Tagesordnung. Inzwischen sind Schäden in der Umwelt eingetreten, die nicht mehr zu reparieren sind. Es geht um unsere Zukunft. Der Protest und der Widerstand auf der Straße sind gefordert. In Hagen beginnt die Protestkundgebung um 17 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Gemeinsam mit Verdi protestieren wir für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und unterstützen die Kollegen des ÖPNV in ihrem Streik."

Im Kalender auf der Startseite von Rote Fahne News stehen noch weitere Orte und Zeiten des morgigen Aktionstags. Bitte schickt erste Berichte und Korrespondenzen bis morgen um 15 Uhr an redaktion@rf-news.de, weitere dann am Samstag so früh wie möglich.

Verkehrswende allein reicht nicht!

Es gibt viel zu diskutieren! Wichtig ist, die Auseinandersetzung darüber zu führen, ob und wie ein gesellschaftsverändernder Umweltkampf geführt werden muss, warum der echte Sozialismus die einzige Möglichkeit zur Rettung der Menschheit ist. Notwendig ist eine Strategiediskussion. Der Beitrag der MLPD zur Strategiediskussion über Weg und Perspektive des Umweltkampfs sind die Bücher "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" und der Ergänzungsband dazu: "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" MLPD und REBELL vertreiben das Gesamtpaket der beiden Bücher. Morgen gilt auch der Aktionspreis von 25 € für den Doppelband. Der Ergänzungsband zum "Katastrophenalarm!" ist das einzige Umweltbuch, das kompetent und dialektisch nachweist, dass die globale Umweltkatastrophe begonnen hat.

System Change not Climate Change – was ist die gesellschaftliche Alternative?

Die Jugendumweltbewegung und viele Arbeiter, Angestellte und Umweltschützer stehen dem Kapitalismus kritisch gegenüber. Gleichzeitig wird die Dimension der begonnenen globalen Umweltkatastrophe von vielen noch unterschätzt und es gibt großen Beratungsbedarf. Die MLPD begrüßt auch, dass es im April 2024 eine Strategiekonferenz zur Rettung der Lebensgrundlagen der Menschheit geben wird. Am 20./21. April werden in Berlin 800 bis 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, die im überparteilichen Rahmen, weltanschaulich offen und selbstorganisiert die drängenden Fragen diskutieren werden. Es werden internationale Teilnehmer erwartet, die Internationale Bergarbeiterkonferenz und Automobilarbeiterkonferenz sowie die internationale Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung (United Front) unterstützen die Konferenz. Auch der wissenschaftliche Beirat der Offenen Akademie hat mit großer Mehrheit zur Unterstützung aufgerufen. Der internationale Zusammenschluss auch in der Umweltbewegung ist sehr wichtig.

Argumente, die beiden Bücher zu kaufen!

„Der Sozialismus hat noch nie funktioniert“. Falsch! Gescheitert sind Revisionismus und bürokratischer Kapitalismus. Der echte Sozialismus muss auf Grundlage der proletarischen Denkweise entwickelt werden und Lehren ziehen!

Die Umweltfrage wird aus der öffentlichen Diskussion verdrängt, die Lage verharmlost, oder es wird die Losung „mit Technologie ist alles lösbar“ verbreitet. Das Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen" weist nach, welche neue Qualität der Umweltzerstörung inzwischen eingetreten ist mit irreversiblen Zerstörungsprozessen. Das Buch behandelt dialektisch den Zusammenhang von 17 hauptsächlichen Faktoren der globalen Umweltkatastrophe – diese Analyse ist einmalig und in keinem anderen Buch zu finden.

Generell gilt: jedem das Buch anbieten, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, in der Familie. Der Hinweis auf Öffentliche Lesegruppen oder das Angebot eines Besuchs zum Austausch über das Buch dürfen nicht fehlen!